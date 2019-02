Il disco della settimana: “Humanize” del bielorusso Micheal Soul

Michael Soul è un giovane artista Bielorusso salito alla ribalta internazionale grazie alle selezioni nazionali per l’Eurovision Song Contest 2019, che quest’anno si terrà a Tel Aviv. Ventidue anni, figlio d’arte, già in giovane età mette in evidenza le sue doti canore: a 11 e 12 anni partecipa al concorso Grand Prix e vince due volte il “Young Talents of Belarus”. Nel 2017 è stato backing voice dei NaviBand ad Eurovision.

La grande svolta però è arrivata nel 2018 con la partecipazione a ‘’The Voice’’ Ucraina: tutti i giurati hanno votato positivamente per Michael alle blind auditions, tra questi la vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2016 Jamala, nonchè un’altra ex rappresentante eurovisiva (2006), Tina Karol poi divenuta la sua coach. A Giugno del 2018 Michael Soul pubblica l’ Ep di debutto ‘’Inside’’ che contiene 5 canzoni in lingua inglese, con sonorità elettro-pop , realizzati in collaborazione con i produttori del suono Tone Twins

Adesso con ‘’Humanize’’ Michael si è presentato alla selezione nazionale per l’Eurovision Song contest. ora è in finale insieme ad altri 9 concorrenti, conosceremo i risultati durante la trasmissione della tv pubblica Bielorussa il 7 Marzo. ‘’Humanize’’ è una ballata, tratta della perdita dell’umanità, dell’indifferenza, della paura continua in cui si vive e nel ritornello canta della necessità di essere più umani per il mondo.

La voce e l’interpretazione da corpo e anima a questa canzone, la vocalità di Michael Soul è ampia e perfettamente intonata, la tecnica è al servizio della canzone che mette in evidenza la drammaticità del testo, la performance live è sentita e non si coglie recitazione. Comunque vada all’Eurovision Michael Soul è un giovane interprete da seguire. L’ album è ascoltabile per intero a questo link.

Mi piace: Mi piace Caricamento...