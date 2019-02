“Wear your love “, Aly Ryan manca l’Eurovision ma sforna una potenziale hit

Continua la fiera delle occasioni perse – ma anche un vantaggio per l’Italia, se vogliano – per i vari paesi che partecipano all’Eurovision Song Contest. Aly Ryan, all’anagrafe Alexandra Eigendorf, 24 anni, era grande favorita ad Unser song fur Israel, la selezione nazionale della Germania ed invece non ce l’ha fatta, chiudendo solo quarta. Un vero peccato perchè questa Wear your love era perfetta per l’Eurovision.

Aly Ryan, 21 anni, è una interprete nata in Germania e residente a Los Angeles, con all’attivo un EP dal titolo Misfits uscito quest’anno e recensito dalla prestigiosa rivista musicale americana Billboard. Artista della scena indie, il singolo “No parachute” con cui ha esordito ha avuto un ottimo riscontro su Soundcloud in Germania, Russia, Francia e Nuova Zelanda.

Cresciuta in giro per il mondo al seguito dei genitori (ha vissuto anche in Russia), anche musicalmente ha fatto proprio tutte le culture. Da sentire anche ‘Be alright” Fra l’altro è titolare anche di una linea di t shirt per donna. Ora con questo pezzo sforna una potenziale hit nazionale e non solo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...