Charts: prosegue la marcia trionfale di Ariana Grande

ALBANIA:Singoli: Kujtime – Capital T

Album: United state of Albania- Mc Kresha& Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli:Ferrari- Emo ft Mero

Album: Thank U, next- Ariana Grande

BELGIO- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max(Fiandre)/ Tout oublier – Angéle ft Romeo Elvis (Vallonia)/Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper(Germanofono)

Album: Thank U, next- Ariana Grande (Fiandre) /Brol- Angèle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: weet but psycho- Ava Max

CIPRO – Singoli: Sweet but psycho- Ava Max

CROAZIA- Singoli:Istina u tami- Igor Delac (slavi)/Giant- Calvin Harris& Rag’n bone man (internazionali)

Album: Nocturno- Cverna Jabuca (slavi)/A star is born – Colonna sonora originale (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: A star is born – Colonna Sonora Originale

ESTONIA – Singoli:7 rings – Ariana Grande

FINLANDIA- Singoli:7 rings – Ariana Grande

Album:Beast in black – From Hell with love

FRANCIA- Singoli:Khapta- Heuss L’enfoirè ft Sofiane

Album: Lacrim- Lacrim

GERMANIA –Singoli: DNA – KC Rebell feat. Summer Cem & Capital Bra

Album: Moonglow- Avantasia

GRAN BRETAGNA- Singoli:7 rings – Ariana Grande

Album: Thank U, next- Ariana Grande

GRECIA- Singoli:Dio Zoes- Nikos Oikonomopulos (nazionali) / 7 rings – Ariana Grande(Internazionali)

Album: Ach kai na xera pu na sai – Pantelis Pantelidis

IRLANDA- Singoli: 7 rings – Ariana Grande

Album: MDRN.LV- Picture this

ISLANDA- Singoli:7 rings – Ariana Grande

Album: Floni 2 – Floni

ISRAELE: Singoli: Yasu – Satik e Ben El Tavori, Eden Ben Zaken e Steffen Lager (nazionali) /7 rings – Ariana Grande (internazionali)

ITALIA-Singoli: Soldi -Mahmood

Album:Peter pan- Ultimo

LETTONIA- Singoli:Giant- Calvin Harris& Rag’n Bone man

LITUANIA- Singoli: Giant- Calvin Harris& Rag’n Bone man

LUSSEMBURGO- Singoli:Giant- Calvin Harris& Rag’n Bone man

MALTA –Dancing with a stranger- Sam Smith ft Normani

NORVEGIA- Singoli: 7 rings – Ariana Grande

Album:Thank U, next- Ariana Grande

PAESI BASSI- Singoli: Hij is van Mij – Kris Kross Amsterdam, Maan & Tabitha feat. Bizzey

Album:Francis- Frenna

POLONIA- Singoli:Zaskakuj mnie- Marcin Sojka

Album: A star is born – Colonna sonora originale

PORTOGALLO- Singoli:7 rings – Ariana Grande

Album: Duro- Xuto e Pontapes

REPUBBLICA CECA- Singoli: 7 rings – Ariana Grande

Album:Thank U, next- Ariana Grande

ROMANIA- Singoli:Luna- Carla’s dream (nazionali)/Red wine- Mo ft Empress of (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Love & Lover – Leonid Rudenko feat. Alina Eremia & Dominique Young Unique

SAN MARINO:Luci d’america-Ligabue

SERBIA- Singoli: Amorova strela – Kija (slavi)/Breathin’- Ariana Grande ( (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Natural- Imagine dragons

Album:Len tak sa tu stíšim- Sima Martausova

SLOVENIA- Singoli: Luna- Nika Zorjan ft Haller (nazionali)/Sweet but psycho- Ava Max (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Con calma- Saddy Yankee ft Snow

Album:Heroes en tiempo de guerra- Bustamante

SVEZIA- Singoli: Katten i trakten – Einar

Album:Thank U, next- Ariana Grande

SVIZZERA: Singoli:Ferrari-Eno ft Mero

Album:Emma- KKS – Kool Savas

UCRAINA- Singoli: – Fantastychna Zhinka- Tatyanna

UNGHERIA: Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Árnyék és fény- Kowalski Meg a vega

Mi piace: Mi piace Caricamento...