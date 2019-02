Vanotek torna con un nuovo bellissimo singolo, “Cherry Lips”

La Moldavia si conferma ancora una volta zona fertile di talenti. Terra dell’intramontabile Dragostea din tei degli O-Zone, dei SunStroke Project con Hey Mamma, terza all’Eurovision 2017, di Mihail, dei The Motans e di Vanotek appunto, di cui vi avevamo già parlato.

Vi ricordo solo che il suo successo di musica EDM è arrivato con l’album No Sleep di due anni fa e con i brani Tell Me Who e Back to Me entrambi con Eneli con cui ci eravamo lasciati. Così è riuscito ad accedere alle classifiche di Russia, Romania e Polonia.

Nel frattempo Vanotek ha pubblicato due singoli, Love si gone e Cherry Lips di due settimane fa. Sono tutti brani estremamente freschi, piacevoli e non banali neanche dal punto di vista del testo. Cherry Lips, realizzato con la collaborazione di Mikayla, in particolare racconta di una storia di autorealizzazione attraverso una videoclip veramente coinvolgente. Ve lo lascio godere qui sotto.

