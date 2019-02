“Catching the headlights”, il nuovo singolo di Aminata

Torna una delle artiste migliori e più innovative d’Europa, ovvero Aminata Savadogo. La cantante lettone esce con un nuovo singolo, dal titolo “Catching the headlights” che la propone di nuovo sulle sonorità EDM mescolate all’indie pop che l’hanno fatta conoscere e le hanno anche fatto guadagnare il sesto posto all’Eurovision 2015 con la straordinaria “Love injected”.

Dopo una serie di ottimi successi radiofonici e di vendite anche a seguito dei due album “Inner voice” e “Red moon”, adesso ha messo insieme un’altra serie di singoli di grande successo radiofonico che ne confermano la qualità non solo come interprete, ma anche come autrice. E nel frattempo si è anche regalata una partecipazione a Golos, la versione russa di The Voice, curiosamente nella squadra di quella Polina Gagarina che gareggiò contro di lei all’Eurovision. Ormai è sicuramente un nome di punta del panorama della musica pop internazionale fra gli artisti dell’est Europa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...