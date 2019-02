Road to ESC, Euromusica su Radio Stonata: musica dalla Slovenia

Nuovo appuntamento con Road to Esc su Radio Stonata, il programma di approfondimento musicale che ogni settimana tratta della musica di uno dei paesi che partecipano allo Eurovision Song Contest 2019. Questa settimana spazio alla Slovenia, con le proposte musicali selezionate dal nostro responsabile Emanuele Lombardini, ospite fisso della trasmissione. A seguire, il grandangolo musicale, con i legami fra Italia e Slovenia, ovviamente tanti e vari. Poi le notizie dal mondo eurovisivo. In conduzione e regia, come sempre, Elisabetta Casarin.

Mi piace: Mi piace Caricamento...