“Give stupidity a chance”: l’ironia amara dei Pet Shop Boys sui leader politici attuali

In questi tempi grami, in cui il ‘cattivismo’ sembra farla da padrone, con l’umanità messa in un angolo, la musica è sempre uno spiraglio di luce. Così, ecco ‘Give stupidity a chance’, il nuovo singolo dei Pet Shop Boys, che accompagna l’uscita del nuovo EP ‘Agenda‘. Un brano ironico – ma non troppo – sullo scarso livello della classe politica mondiale, in particolare dei leader (e così ad occhio, se ne possono individuare diversi, uno anche dalle nostre parti..) e sullo scadimento in generale dei valori della politica, che parla sempre più alla pancia dell’elettorato, mettendo da parte l’esperienza, i valori, lo studio e l’etica.

In un certo senso, sembra il ritratto del populismo di bassa lega che domina la politica attuale, in Europa e nel mondo. Neil Tennant la definisce per l’esattezza: “una canzone satirica sulla scarsa qualità della leadership politica nel mondo contemporaneo”

Ne abbiamo abbastanza degli esperti e dei loro pareri / perché far fronte ai fatti quando puoi ascoltare le sensazioni? Dimentichiamoci le buone maniere in politica, parliamo da uomo a uomo / Alle tipe piace sempre, devi prendere tutto quello che puoi

Il nuovo EP che comprende quattro canzoni e che ad aprile uscirà anche in vinile, arriva a tre anni di distanza dall’ultimo lavoro di Neil Tennant e Chris Lowe “Super” del 2016 e ci mostra il duo ancora in formissima e pienamente inserito sia nel sound che li ha resi celebri sia nella non banalità dei loro testi.

Il duo specifica che questo EP, realizzato alla fine del 2018 comprende brani che non saranno inclusi nel nuovo lavoro completo, che la band pubblicherà il prossimo autunno. La canzone, come le altre, è stata rilasciata digitalmente e gratuitamente. Una bella ventata d’aria fresca, anche su sonorità vintage.

