“Baby please don’t stop”, 12 anni dopo il ritorno di Emma Bunton

Dopo dodici lunghi anni di silenzio, almeno da solista, torna sulle scene Emma Bunton, la bionda delle Spice Girls, meglio nota come Baby Spice. In attesa – dopo diversi tentativi – della reunion con le amiche-colleghe (ne avevamo parlato qui), rieccola pronta a stupire con un singolo, dal titolo Baby please don’t stop dalle pienissime sonorità anni 90, che anticipa l’album My happy place.

Il lavoro, che uscirà ad aprile, comprende brani inediti ma anche alcune cover di spessore come I only want to be with you di Dusty Springfield, You’re all I need to get by di Marvin Gaye e Tammy Terrell e Here comes the sun dei Beatles. Il singolo arriva come detto dodici anni dopo All I Need to Know, l’ultimo brano rilasciato dall’artista nella carriera da solista e contenuto all’interno del terzo progetto “Life in Mono”.

Quanto alle Spice, a Maggio partirà il tour 2019, in versione quartetto, senza Victoria Beckham: un mese di concerti fra Regno Unito e Irlanda. Vedremo se sarà preludio anche ad una nuova produzione dello storico gruppo vocla.e

