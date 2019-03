“Supereroi”, ecco la nuova hit rumena lanciata da Andra

Stiamo parlando di una delle cantanti più famose in patria. Con all’attivo, udite, udite ben 14 album e moltissimi singoli in 19 anni di carriera Andra è di fatto la regina del pop rumeno. Da ricordare sicuramente la penultima opera di Andra dell’agosto dello scorso anno, in collaborazione con Descemer Bueno, Enrique Iglesias e El Micha Nos Fuimos Lejos che è arrivata fino in Italia.

Di una settimana fa è la sua ultima fatica, Supereroi (è rumeno, ma ha lo stesso significato anche in italiano essendo tutte e due lingue neolatine) che è già in cima alla classifica dei brani rumeni più ascoltati del momento su YotuTube con 5 milioni di visualizzazioni.

Perché Supereroi? Perché Andra, secondo un cliché abbastanza abusato a dire il vero, non dobbiamo mai mollare nelle difficoltà di coppia e reagire sempre con forza cercando di aiutarsi, da Supereroi appunto.

Al di là del testo scritto da Irina Rimes, sua collega tra l’altro a The Voice Romania il brano colpisce soprattutto per le sonorità balcaniche e per la bellezza della videoclip girata dal famoso regista Roman Burlaca in un ambiente spettacolare ovvero al Ghica Victoria Palace di Bucarest. Burlaca vuole enfatizzare i momenti di tensione della relazione e lo fa molto bene: impressionante è l’immagine dei due amanti che camminano sospesi in un orologio gigante all’interno di un’atmosfera oscura generata dal temporale e dalla sala cupa.

Una curiosità è la presenza, nel ruolo dell’amante di Andra, del figlio, noto come Toto, dell’ex grande calciatore Ilie Dumitrescu, uno dei vecchi punti di riferimento dell’attacco della nazionale rumena.

