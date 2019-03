Eurovision Song Contest 2019, line up quasi completa, c’è un ritiro: la situazione

Non c’è Eurovision senza eurodrama e quello di quest’anno si consuma prima di cominciare. Non possiamo fare il punto sulle selezioni e le scelte eurovisive senza concentrarci su quello che è accaduto in Ucraina. Ce lo racconta bene il nostro blog partner Eurofestival News, ma intanto lo riassumiamo: la selezione nazionale la vince MARUV (con questo brano), che avevamo già incontrato su questo blog con la hit Drunk Groove. Ma nel contratto che deve sorttoscrivere con la tv c’è scritto che per rappresentare l’Ucraina deve rinunciare ai concerti in Russia – la questione della Crimea è ancora calda e riecheggerà per tutta la finale. MARUV si dice d’accordo ma poi ci sono tutta un’altra serie di concerti capestro e così non trovando la quadratura, lei rinuncia. La tv chiede a seconde, terzi (i Kazka, anche loro incontrati su questo blog) e quarti ma tutti rinunciano e così la tv si ritira dalla corsa.

PRIMA SEMIFINALE

SCELTE E FINALI. Victor Crone è il secondo ‘straniero’ in gara dopo Serhat: il cantante svedese ha vinto in Estonia col brano “Storm”. In Finlandia la finale per scegliere il brano ha scelto per Darude e Sebastian Rejman “Look away”, decisamente anni 90; in Georgia spazio al vincitore di Georgian idol Oto Nemsadze con “Sun tsin Iare”, in Portogallo ha invece vinto l’indie sperimentale ed elettronico di Conan Osiris con la sua sofisticata “Telemoveis”. In Slovenia spazio al lounge di “Sebi” del duo Zala & Gasper. Per la serie grandi ritorni invece vittorie in Serbia per Nevena Bozovic ex Moje 3 con “Kruna” e in Ungheria per Joci Papai con “Az en apam”.

Curiosissima – ce la racconta bene Eurofestival News – la storia degli Hatari, vincitori in Islanda, che non staranno certo simpatici al governo israeliano. Infine, annunciata la Polonia, con il gruppo folk delle Tulia e anche la canzone del Belgio, “Wake up”, molto moderna come d’abitudine.

SECONDA SEMIFINALE

In Danimarca, Dansk Melodi Grand Prix è stato vinto dalla esordiente, ex pattinatrice professionista, Leonora, con la zuccherosa “Love is forever”. Esordiente anche la rappresentante rumena che sarà Ester Peony, con “On a sunday”. I ‘cugini’ moldavi si affideranno al sound eurovisivo di “Stay” di Anna Odobescu, mentre la Lettonia ha scelto il lounge dei Carousel con “That night”.

Crossover per la Croazia, con Roko Blazevic, classe 2001, con “The dream”, mentre la Lituania si affida al classico eurovisivo “Run with the lions” di Jurijus. Infine, per la Norvegia, promette bene “Spirit in the sky” dei KEiiNO, che hanno vinto il Melodi Grand Prix.

FINALISTI DI DIRITTO

Il quadro dei paesi ammessi direttamente in finale si completa con il duo S!Sters, che ha vinto la finale tedesca, con un brano dal titolo “Sister”.

Paese Cantante Canzone Lingua Francia Bilal Hassani Roi Francese, Inglese Germania S!sters Sister Inglese Israele Kobi Marimi Italia Mahmood Soldi Italiano Regno Unito Micheal Rice Bigger than us Inglese Spagna Miki La venda Spagnolo

