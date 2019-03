Humørekspressen, lo schlager con ironia che canta in danese

Il loro genere si chiama Dansktop ed è molto vicino allo schlager tedesco oppure olandese, ma gli Humørekspressen vengono dalla Danimarca. Musicisti di livello, provenienti da varie esprerienze, nel 2017 si sono riuniti sotto questo nome curioso, che appunto lascia trasparire il senso delle loro produzioni.

Leggerezza, ironia e assolutamente melodie scacciapensieri, come questa “Dronning af baren”, ovvero “La regina del bar”, che canta di una barista che fa letteralmente impazzire gli uomini che arrivano al suo bancone. Ma anche chi non conosce il danese, batte il tempo col piede e fischietta la melodia irresistibile.

Non hanno staccato il biglietto per l’Eurovision, ma hanno rafforzato la loro fama che in patria è già forte: album dell’anno all’esordio due anni fa ai premi nazionali Dansktop, sono attualmente in tour per tutta la Danimarca dove portano la loro musica colorata e allegra.

