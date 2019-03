Download e airplay: comandano Mark Ronson & Miley Cyrus e Ava Max

“Nothing Breaks Like a Heart”, la potentissima hit del dej britannico Mark Ronson che vede la partecipazione in voce di Miley Cyrus domina tre classifiche su quattro, lasciando ad Ava Max soltanto la classifica dei download assoluti

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1. Nothing Breaks Like a Heart- Mark Ronson ft Miley Cyrus (GBR)

2. Sweet but psycho- Ava Max

3. Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man (GBR)

4. High Hopes- Panic! At the disco

5. 7 rings – Ariana Grande

6. Speechless- Robin Schulz ft Erika Sirola (GER/FIN)

7. Be alright- Dean Lewis

8. Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

9. Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored- Ariana Grande

10.Dancing with a Stranger- Sam Smith & Normani (GBR)

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1. Nothing Breaks Like a Heart- Mark Ronson ft Miley Cyrus (GBR)

2. Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man (GBR)

3. Speechless- Robin Schulz ft Erika Sirola (GER/FIN)

4. Dancing with a Stranger- Sam Smith & Normani (GBR)

5. Let you love me – Rita Ora (GBR)

6. Without me – Halsey (GBR)

7. Close to me- Ellie Goulding ft Diplo & Swaee Lee (GBR)

8. Fading – Alle Farben ft Ilira (GER/SUI)

9. Promises- Calvin Harris ft Sam Smith (GBR)

10. Say my name- David Guetta ft Bebe Rhexha, J Balvin (FRA)

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1. Sweet but psycho- Ava Max

2. 7 rings- Ariana Grande

3. Nothing Breaks Like a Heart- Mark Ronson ft Miley Cyrus (GBR)

4. Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man (GBR)

5. Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

6. High Hopes- Panic! At the disco

7. Break up with your grilfriend I’m bored – Ariana Grande

8. Dancing with a stranger – Sam Smith & Normani (GBR)

9. Speechless- Robin Schulz ft Erika Sirola (GER/FIN)

10.Promises- Calvin Harris fy Sam Smith (GBR)

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1. Nothing Breaks Like a Heart- Mark Ronson ft Miley Cyrus (GBR)

2. Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man (GBR)

3. Dancing with a stranger – Sam Smith & Normani (GBR)

4. Speechless- Robin Schulz ft Erika Sirola (GER/FIN)

5. Promises- Calvin Harris fy Sam Smith (GBR)

6. Without me – Halsey (GBR)

7. Say my name- David Guetta ft Bebe Rhexha, J Balvin (FRA)

8. Let you love me – Rita Ora (GBR)

9. Fading – Alle Farben ft Ilira (GER/SUI)

10.Love someone- Lukas Graham (DAN)

