“C’est la vie”: arriva anche nelle radio italiane la freschezza di Zoë

Lo stile è quello leggerissimo e scanzonato che l’ha fatta conoscere all’Europa, molto simile alla varietè francese. Ma stavolta, per il suo secondo lancio internazionale, invece di affidarsi alla lingua d’Oltralpe, lei che ha studiato al liceo francese, ha scelto l’inglese, titolo a parte. “C’est la vie” è il titolo del nuovo singolo di Zoë, la cantautrice austriaca che nel 2016 ha rappresentato il suo paese all’Eurovision con la delicatissima “Loin d’ici”.

Cantante, ma anche attrice, insieme al padre musicista porta avanti l’etichetta discografica di famiglia, la Global Rockstar e oggi, dopo essere stata nel 2018 parte della giuria che ha selezionato le artiste di San Marino, esce anche nelle radio italiane con questo brano fischiettabile che è davvero irresistibile nel sound e nella freschezza. Noi ce siamo occupati più volte: prima per l’esordio assoluto, poi in occasione dell’uscita del suo album d’esordio “Debut” ed infine per l’uscita del primo singolo ufficiale in inglese.

Oltre alla versione radio edit, di “C’est la vie“, sono usciti anche due speciali remix: il primo curato da Addal che ha dato al brano un sapore più deep ed un secondo curato da Dj Ross & Alessandro Vialeche hanno rivisitato il singolo in chiave più dance.

