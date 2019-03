Il disco della settimana: “Forever neverland” della danese MØ

Di Karen Marie Ørsted, in arte MØ, abbiamo parlato più volte in questo sito. Cantautrice e produttrice discografica danese, le composizioni musicali create dall’artista sono elettropop, dance pop e appare nelle classifiche internazionali come una delle migliori cantante EDM. Si è fatta conoscere nel 2013, quando ha prestato la sua voce per la canzone “Dear Boy” del produttore svedese Avicii.

La grande popolarità a livello internazionale arriva in due momenti importanti, nel 2015 con la partecipazione al brano‘’Lean On’’ di Major Lazer, che oltre a vendere 3 milioni di copie ha ottenuto il disco di Platino in diverse parti del mondo (e in Francia è stata il disco più venduto dell’anno) e nel 2016 con ‘’Final Song’’ certificata Disco d’Oro in Italia, Regno Unito e Disco di Platino in Australia.

Nel 2018 pubblica il suo secondo album ‘’Forever Neverland’’ per la Columbia Records, il disco è composto da 14 brani ai quali sono state aggiunte per il mercato giapponese “Final Song”, “Nights with you” e quella “Kamikaze” di cui noi parlammo nel 2015 quando uscì anche in Italia.Alla realizzazione del nuovo album hanno collaborato molti nomi importanti del mondo musicale EDM tra i quali Diplo, Foster the People, Charli XCX e ST!NT

Il disco ha sonorità accattivanti non cadono nel ripetitivo e ogni singolo rimanda a diverse atmosfere musicali alle volte ipnotiche grazie ai tamburi e synth ben miscelati. I 14 Brani di ‘’Forever Neverland’’ scorrono via veloci all’insegna della leggerezza per quanto riguarda il sound. I testi sono tra il nostalgico, sulla gioventù ormai trascorsa e amori tormentati, riflettono una certa inquietudine giovanile. Come ‘’ Sun In Our Eyes’’ che dal titolo fa presagire un testo positivo e allegro, invece mette in evidenza le incertezze del vivere il momento attraverso un’amore insicuro.

Qui sotto trovate “Blur”, con Foster the People e “It’s over” ft Charli XCX, mentre l’intero album è ascoltabile a questo link.

