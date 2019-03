“Sucker punch”, il nuovo singolo di Sigrid che dà anche il titolo all’album

Continua sulla strada della modernità e della contemporaneità. Ma del resto, il pezzo che dà il titolo al suo primo album, che arriva dopo due anni di grandi successi non poteva decisamente essere da meno di quei brani che l’hanno fatta conoscere. “Sucker punch”, il nuovo singolo di Sigrid, sta facendo in pieno il suo dovere ed ha spedito l’album omonimo direttamente al primo posto delle classifiche norvegesi.

Il singolo invece ha cominciato a girare in tutte le radio d’Europa. Faccia pulita, talento chiaro, Sigrid ha le carte in regola, vista anche la giovane età (22 anni) per diventare uno dei nomi prominenti del pop europeo. In un solo anno ha vinto uno dei dieci EBBA (Eurovision Border Breakers Award) e il BBC Sound of 2018. Una ascesa costante, cominciata nel 2013 ed ora raccoglie i frutti di un lavoro che gli è servito anche per entrare in contatto con una serie di autori e producer norvegesi di livello, che ora con lei scrivono i pezzi.

Nel suo primo lavoro ci sono tutti i brani che l’hanno resa famosa, ovvero ‘Strangers‘ e “Don’t kill my vibe” oltre ovviamente a nuove produzioni, fra cui questo singolo.

