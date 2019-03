Charts: torna a brillare Lady Gaga ma spuntano primati eurovisivi

La vittoria ai Grammy Awards rimanda in alto “Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper, colonna sonora del film che segna il debutto cinematografico della cantante italo-americana, “A star is born”. Ma continuano i primati di brani eurovisivi: dopo Victor Crone in Estonia, si conferma “Sebi” di Zala & Gaspar in Slovenia, arrivano “Too late for love” di Jonas Lundvik e “The dream” di Roko Blazevic in Croazia

ALBANIA:Singoli: Tavolina E Merzise- Elvana Gjata

Album: United state of Albania- Mc Kresha& Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli:Capital Bra je m’appelle- Capital Bra

Album: Vernissage my heart – Bilderbuch

BELGIO- Singoli:Sweet but psycho- Ava Max(Fiandre)/ Tout oublier – Angéle ft Romeo Elvis (Vallonia)/Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper(Germanofono)

Album: Wie is guy? – Zwangere guy (Fiandre) /Brol- Angèle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Sweet but psycho- Ava Max

CIPRO – Singoli: Sweet but psycho- Ava Max

CROAZIA- Singoli:The dream – Roko Blazevic (nazionali)/Giant- Calvin Harris& Rag’n bone man (internazionali)

Album: Dora 2019 -Interpreti Vari (nazionali)/Zeljko Joksimovic – Zeljko Joksimovic (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: A star is born – Colonna Sonora Originale

ESTONIA – Singoli:7 rings – Ariana Grande

FINLANDIA- Singoli:Ikuinen Vappu – JVG

Album:Ville Valo & Agents- Ville Valo & Agents

FRANCIA- Singoli:Gutte d’eau – Ninho

Album: A star is born – Colonna Sonora Originale

GERMANIA –Singoli: Gib him – Shirin David

Album: Die unendlichste geschichte – SDP

GRAN BRETAGNA- Singoli:Someone you loved- Lewis Capaldi

Album: What a time to be alive – Tom Walker

GRECIA- Singoli:Deja vu – Hawk & Sapranov (nazionali) / 7 rings – Ariana Grande(Internazionali)

Album: Galatia limni- Mario Frangoulis

IRLANDA- Singoli:Someone you loved- Lewis Capaldi

Album: Wasteland baby – Hozier

ISLANDA- Singoli:Always Remember Us This Way- Lady Gaga

Album: Floni 2 – Floni

ISRAELE: Singoli: Yasu – Satik e Ben El Tavori, Eden Ben Zaken e Steffen Lager (nazionali) /7 rings – Ariana Grande (internazionali)

ITALIA-Singoli: Soldi -Mahmood

Album:Re Mida – Lazza

LETTONIA- Singoli:Giant- Calvin Harris& Rag’n Bone man

LITUANIA- Singoli: Dancing with a stranger- Sam Smith ft Normani

LUSSEMBURGO- Singoli: 7 rings – Ariana Grande

MALTA –7 rings – Ariana Grande

NORVEGIA- Singoli: 7 rings – Ariana Grande

Album:Thank U, next- Ariana Grande

PAESI BASSI- Singoli: Rompe-Priceless, Frenne &Murda

Album:Francis- Frenna

POLONIA- Singoli:Freed From Desire- DRENCHILL feat. Indiiana

Album: Instrukcia Oblogi swilow – Interpreti Vari

PORTOGALLO- Singoli:7 rings – Ariana Grande

Album: A star is born – Colonna sonora originale

REPUBBLICA CECA- Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Bohemian Rhapsody – Colonna Sonora Originale

ROMANIA- Singoli:Luna- Carla’s dream (nazionali)/Kiss and Makeup- Dua Lipa & Blackpink (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Love & Lover – Leonid Rudenko feat. Alina Eremia & Dominique Young Unique

SAN MARINO:Nothing breaks like a heart- Mark Ronson & Miley Cyus

SERBIA- Singoli: Linja- Teodora (slavi)/Giant- Calvin Harris ft Rag’n bone man ( (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Len tak sa tu stíšim- Sima Martausova

SLOVENIA- Singoli: Sebi- Zala Kralj & Gaspar Santl (nazionali)/Sweet but psycho- Ava Max (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Con calma- Saddy Yankee ft Snow

Album:Operacion Triunfo lo mejor Segunda parte – Interpreti Vari

SVEZIA- Singoli: Too late for love- John Lundvik

Album:Melodifestivalen 2019- Interpreti Vari

SVIZZERA: Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Distance over time – Dream Theater

UCRAINA- Singoli: In my mind – Dynoro ft Gigi d’Agostino

UNGHERIA: Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Luxusnyomor- Leander Kills

