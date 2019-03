“Always on the run”, il nuovo singolo a tutto volume di Billie

Torna dopo due anni di silenzio Billie Bentein, la cantautrice belga lanciata dalla partecipazione in voce ad alcune produzioni del connazionale dj Netsky We can oly live today”(è suo il brano “, in cui canta sui beat del dj) Dall’esordio scoppiettante con “Give me the knife” del quale avevamo già parlato, è passata parecchia acqua sotto i ponti e lei a 29 anni è ormai diventato un nome stabile del pop elettronico europeo.

Adesso esce ‘Always on the run”, che accompagna il suo secondo EP “Love Vaccination’, registrato a Coutrai insieme ad una serie di producer di grande livello della scena nazionale e non solo, fra i quali MOJOW, Nina Sampermans ed Amongster: EDM e beat a tutto spiano ad accompagnare una melodia pop e radiofonica. Una carriera la sua, cominciata diversi anni fa anche se solo in tempi recenti emersa ad alti livelli. Le sue sonorità sono fra le più contemporanee che si possono adesso ascoltare, come testimonia per esempio “Talking loud”, uscito nel 2016. Ancora più forte “Caught by the tide” del quale pure avevamo parlato, che ha raggiunto primi posti nelle classifiche dance nordeuropee.

