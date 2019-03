Eurovision Song Contest 2019, si completa la line up: ecco le 41 canzoni in gara

Conclusa la fase di scelta e selezione: adesso ci sono tutte e 41 le canzoni che prenderanno parte al prossimo Eurovision Song Contest, il 14, 16 e 18 maggio all’Expo Tel Aviv in Israele. Ecco la situazione finale e cosa ascolteremo

PRIMA SEMIFINALE

C’era ancora una finale da svolgere, quella della Bielorussia, l’ha vinta la sedicenne Zena, che come riferisce il nostro sito partner Eurofestival news, ha molto a che fare col mondo eurovisivo. Canterà “Like it”. Sono poi state svelate varie canzoni: Serhat canterà per San Marino “Say na na na”, scritto dallo stesso team che tre anni fa aveva segnato la sua prima partecipazione; le polacche Tulia ci faranno ascoltare la loro prova corale su “Fire of love (Pali sie)”, mentre Grecia e Cipro puntano su due brani molto contemporanei, nel secondo caso con grandi assonanze a “Fuego”, seconda l’anno scorso, visto anche il comune team autoriale.

SECONDA SEMIFINALE

La finale nazionale che mancava era il Melodifestivalen svedese, vinto da John Lundvik con “Too late for love”: curiosamente, è anche l’autore della canzone in gara per il Regno Unito. Luca Hänni, già vincitore di Deutschland Sucht den Superstars, rappresenterà la Svizzera con “She got me”, pezzo che sta raccogliendo ottimo riscontro. L’emergente Sarah Mc Ternan invece canterà “22” in rappresentanza dell’Irlanda, brano firmato dall’olandese Janieck Devy. Anche lui reduce dai talent show, Chingiz rappresenterà l’Azerbaigian con l’interessante “Truth”.

Sono poi state svelate le canzoni di Michela Pace – sotto contratto con Sony Italia – Duncan Laurence (subito schizzato al primo posto della grafuatoria per i bookmakers) e del russo Sergej Lazarev, l’altro probabile avversario di Mahmood, dell’austriaca Paenda e dell’armena Srbuk.

FINALISTI DI DIRITTO

Il quadro dei paesi ammessi direttamente in finale si completa con “Home”, la canzone del padrone di casa Kobi Marimi, per il quale c’è stato il sorteggio dell’ordine di uscita, come sempre avviene in occasione del meeting dei capidelegazione: Israele canterà per quattrodicesimo in finale

Paese Cantante Canzone Lingua Francia Bilal Hassani Roi Francese, Inglese Germania S!sters Sister Inglese 14 Israele Kobi Marimi Home Inglese Italia Mahmood Soldi Italiano Regno Unito Micheal Rice Bigger than us Inglese Spagna Miki La venda Spagnolo

Mi piace: Mi piace Caricamento...