Il disco della settimana: “Recovery” degli Ischariotzcky

Lo scorso 15 novembre è uscito l’album d’esordio della band croata Ischariotzcky, dal titolo “Recovery“, undici tracce in inglese fra le quali i due brani che hanno anticipato l’album, ovvero ‘’Nothing at All’’ e ‘’Perfect Sky’’.

Il primo singolo, “Perfect sky” è stato rilasciato alla fine del 2017 in collaborazione con la cantante e compositrice di Mostar Anja Rikalo. La canzone è rimasta in classifica in numerose Top Charts croate e ha portato la band ai primi importanti festival come l’ INmusic e spettacoli indipendenti. Il sound dell’album ‘’Recovery’’ è eterogeneo si fondono suoni elettro-pop con i classici strumenti a fiato e acustici, creando così atmosfere leggere ed evocative, le voci hanno una forte riconoscibilità e un timbro molto importante. I testi sono molto profondi, non danno una risoluzione ma invitano ad una riflessione. ‘’Recovery’’ è appunto un recupero nel senso di un percorso alla ricerca di sé dove ognuno può trovare la sua chiave di lettura.

La band croata Ischariotzcky è stata fondata dal cantante, compositore e produttore Joško Klarić ed è formata da undici elementi: Josko Klaric (voce e tastiere), Petra Klaric (voce), Jure Brekalo (batteria), Petra Šošić (voce e tastiere), Stipan Popović (chitarra acustica), Ivan Srzic (basso), Borna Augustinovic (percussioni), Daniel Curic (tromba), Tè Bašković (trombone), Jakov Puharić (chitarra elettrica), Adam Gvozdenović (tromba). Ultima nota la motivazione sul nome della band Ischariotzcky come riporta il fondatore è la seguente:

‘’Il nome Ischariotzcky è una pronuncia croata di un’icona biblica, il cognome di Giuda, che ha tradito Gesù Cristo, così il nome stesso rappresenta un simbolo del tradimento di ogni uomo per tutta la vita. “Ero solito sostenere la mia lealtà e non credo che ci sia una sola persona che ho amato che alla fine non ho tradito.” Qui sotto, il singolo “So long”, al quale partecipa la cantante croata Lovely Quinces, mentre l’album intero è ascoltabile a questo link.

Foto di Andrea Topic

