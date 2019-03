“When the light is gone” (e altre canzoni): l’energia elettropop degli Stevans

Andiamo alla scoperta di un gruppo elettronico di grande livello che arriva dalla Svizzera. Si chiamano Stevans ed è in Italia sono distribuiti dalla piccola catanese CDF. Di recente sono uscite alcune loro cose molto belle, per esempio “When the light is gone”, che trovate qui sotto o la freschissima “Take me back”. Lontani dal mainstream, hanno però una forte presenza live nei palchi d’Europa: hanno suonato fra gli altri a Paléo Festival, Montreux Jazz Festival, ma anche a Londra, Parigi e Lisbona, aprendo i concerti di band come Kaiser Chiefs, Deep Purple, Snow Patrol.

Tre album all’attivo e un sound EDM di grande livello, sonorità eleganti, melodie avvolegenti che in soli quattro anni hanno portato la band a farsi conoscere in tutta Europa. Particolarmente forte su il loro singolo d’esordio “Backyard”, del 2015, che vedeva la partecipazione della cantante francese Coralie Clement e che aveva accompagnato il lavoro di lancio, con ottimo riscontro sia in Francia che in Germania.

Una band, quella ginevrina in grandissima ascesa che è riuscita a conquistare anche il Vietnam dopo essere stato selezionata come band straniera per partecipare a un festival itinerante nel sud-est asiatico. Di recente sono stati protagonisti anche di un tour negli Usa. Ascoltate anche ‘Diamond Rain”.

