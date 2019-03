Lewis Capaldi, il cantautore che sta conquistando l’Europa (ma non l’Italia)

Segnatevi questo nome perchè con ogni probabilità sarà il nome emergente della musica pop europea nei prossimi anni. Lewis Capaldi, classe 1996, intanto, è già protagonista nella sua Gran Bretagna. “Someone you loved” è il singolo che accompagna l’album d’esordio “Divinely Uninspired to a Hellish Extent” ed è una meraviglia. Già primo e disco d’oro (400.000 euro) in patria, ma anche in Svezia e Norvegia è primo anche in Irlanda e Belgio, in classifica in gran parte d’Europa.

Tranne in Italia, ovviamente, dove di Capaldi ancora non si parla, nonostante i suoi brani abbiano già avuto un radiodate. E dire che – come si evince dal nome – il cantautore scozzese ha chiare origini italiane, come Peter Capaldi, l’attore suo cugino – di secondo grado – che compare nel video, girato in collaborazione con un’associazione benefica (Live Life Give Life) per sensibilizzare sulla donazione degli organi.

Dalla sua camera da letto, dove ha cominciato postando cover, al lavoro col Grammy-winner Malay e all’inserimento nella longlist del BBC Sound of 2018. Ma diverse altre cose sono interessanti in questo lavoro d’esordio: anche il singolo “Grace” (già disco d’argento, 200.000 copie) è di altissimo livello.

Capaldi è partito per un tour che lo porterà nelle principali città d’Europa non solo come artista principale ma anche come ospite nelle date dei Bastille e di alcuni dei prossimi concerti di Ed Sheeran. Sarà in Italia il prossimo 30 Ottobre al Fabrique di Milano. Ascoltate anche il singolo d’esordio “Bruises“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...