Dall’Irlanda arriva Dermot Kennedy, il fenomeno pop che ha conquistato gli Usa

Il successo, all’improvviso. Partendo da una serie di brani scritti nel corso degli anni – ha cominciato che ne aveva 15 – e caricati su spotify. Da signor nessuno, figlio di una veterana conduttrice della tv irlandese (Mary Kennedy, che presentò fra l’altro anche l’Eurovision nel 1995 al Point Theathre) alla vetta delle classifiche e soprattutto a concerti sold out in mezzo mondo, da Parigi a Londra, a Colonia, a Chicago, al grande concerto di Coachella in California insieme ai grandi nomi americani. Oggi Dermot Kennedy è additato dalla critica come il prossimo Ed Sheeran.

Galeotto l’incontro con Glen Hansard, connazionale premio Oscar, con il quale si è trovato a condividere il palco in uno show natalizio del 2015. “Power over me”, che trovate qui sotto, sta rapidamente scalato le classifiche ed intamto ha superato i 3 milioni di streaming su Spotify. Il suo tour, che comincerà a Maggio, è già sold out in diverse date in giro per l’Europa. Tutto questo con un solo EP, prodotto da Mike Dean, big dell’hip hop, Mike Dean Presents: Dermot Kennedy.

In Italia il brano è già arrivato nelle radio, ma adesso per lui si prepara lo sbarco anche in Australia. Le premesse per un successo internazionale ci sono tutte, anche perchè le sonorità sono davvero di livello internazionale. Del brano dice Kennedy, che ne è anche l’autore: “L’intera canzone è iniziata con quell’unica idea, quell’unico testo you’ve got that power over me, ossia l’idea di essere totalmente stregati da qualcuno, di essere totalmente sotto il loro incantesimo, in maniera positiva. Solo totalmente innamorati“. Ascoltate anche “For Island fires and family”, “Moments passed” e “Young and free”.

