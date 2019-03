“Siren Song” di Maruv, la canzone che non sentiremo all’Eurovision 2019 (purtroppo)

Con un pizzico di malcelato orgoglio possiamo dire che di Maruv siamo stati i primi a parlare, l’estate scorsa, quando il singolo di questa ragazza uscita da The Voice of Ukraine, al secolo Anna Korsun, arrivò nelle radio italiane. “Drunk groove”, nel quale la sua voce faceva da contrappunto ai beat del dj Boosin, è stata un successo: primo posto in Ucraina, Russia, Bulgaria, Polonia e Israele.

“Siren song” avrebbe dovuto rappresentare l’Ucraina ad Eurovision, ma non lo farà, perchè dopo aver partecipato (e vinto) nella selezione nazionale, la tv ucraina le ha chiesto di annullare tutti i concerti in Russia, complice la vicenda tuttora aperta della Crimea. Nel contratto con la tv c’era scritto proprio questo e nonostante alla fine l’artista avesse detto sì a questa clausola l’accordo non si è trovato lo stesso, per via di alcune altre clausole capestro. Eurofestival News, il nostro blog partner, lo racconta bene.

L’Ucraina, a Tel Aviv, non ci sarà per niente, perchè alla fine ha deciso di ritirarsi, dopo la rinuncia di seconde, terzi (i Kazka, dei quali avevamo parlato anche noi), e quarti classificati

Un vero peccato non poter sentire questo brano all’Eurovision, perchè questo brano – insieme a tutta la sua coreografia – aveva tutte le possibilità per fare gara di testa. E intanto, Maruv, che ha già raccolto i successi del primo album “Black water”, si gode il primo posto in Ucraina. Verrebbe da dire, nonostante la sua tv.

