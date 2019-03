“Yanmaz agzin”, l’etno pop sensuale della turca Funda

Ritmo balcanico e suoni contemporanei, una formula vincente che si unisce alla bellezza esotica. Funda Kilic esce con con un nuovo singolo in lingua turca, “Yanmaz agzin“, che è tutto da ballare e la conferma come una delle artiste consolidate dalle parti del Bosforo. Lei che è cittadina anche d’Europa, essendo cresciuta, non solo musicalmente in Belgio e avendo avuto una relazione con Tarkan, l’artista turco più influente dei tempi recenti nella scena pop.

Nel 2014 fra l’altro ha preso parte col brano “Hoppa” al Turkvizyon, il festival musicale dedicato al mondo turcofono realizzato dalla tv turca ufficialmente per promuovere la cultura turcofona ma in realtà in protesta contro le regole dell’Eurovision, da cui TRT si è autoesclusa dopo il 2012. Un album all’attivo ma diversi singoli di successo, come per esempio “Moda” del 2013. Poliglotta (oltre al turco parla inglese, francese, fiammingo e tedesco) preferisce però esibirsi nella sua lingua, nonostante il suo debutto fu in inglese col brano “Stand up”.

