Charts: Lady Gaga e Bradley Cooper proseguono la stagione trionfale

Prosegue la marcia in vetta di “Shallow”, il singolo di Lady Gaga e Bradley Cooper colonna sonora del remake “A star is born”. Sale però “Giant’ di Calvin Harris e Rag ‘N Bone Man

ALBANIA:Singoli: Kce- Tayna

Album: United state of Albania- Mc Kresha& Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Wolke 10- Mero

Album: Super plus- Azet & Zuna

BELGIO- Singoli:Giant – Calvin Harris & Rag ‘n Bone Man(Fiandre)/ Giant – Calvin Harris & Rag ‘n Bone Man(Vallonia)/Demain, c’est toi – Zaz Germanofono)

Album:Likeme Seizoen 1 – Likeme Cast (Fiandre) /Le monde des enfoirés – Les enfoirés (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Perfect- Alma

CIPRO – Singoli: 7 rings – Ariana Grande

CROAZIA- Singoli:Ovaj grad – Mia (nazionali)/Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man(internazionali)

Album: Zoran Pjeva Arsena- Zoran Predin & Damir Kukuruzović (nazionali)/Zeljko Joksimovic – Zeljko Joksimovic (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album: A star is born – Colonna Sonora Originale

ESTONIA – Singoli:7 rings – Ariana Grande

FINLANDIA- Singoli:Ikuinen Vappu – JVG

Album:Hledex- Chldrem of Bodom

FRANCIA- Singoli:Gutte d’eau – Ninho

Album: Le monde des enfoirés – Les enfoirés

GERMANIA –Singoli: Wir ticken – Capital Bra & Samra

Album: Ya hero ya mero – Mero

GRAN BRETAGNA- Singoli:Someone you loved- Lewis Capaldi

Album: Singing to strangers – Jack Savoretti

GRECIA- Singoli:Mama? – Ypo, Sin Boy, Mad Clip(nazionali) / Con calma- Daddy Yankee ft Snow(Internazionali)

Album: A star is born – Colonna Sonora Originale

IRLANDA- Singoli:Someone you loved- Lewis Capaldi

Album: Wasteland baby – Hozier

ISLANDA- Singoli:Always Remember Us This Way- Lady Gaga

Album: Floni 2 – Floni

ISRAELE: Singoli: Sgyd li Je t’aime – Eden Ben Zalem (nazionali) /7 rings – Ariana Grande (internazionali)

ITALIA-Singoli: Soldi -Mahmood

Album:Start – Ligabue

LETTONIA- Singoli:Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man

LITUANIA- Singoli: Dancing with a stranger- Sam Smith ft Normani

LUSSEMBURGO- Singoli: Con calma- Daddy Yankee ft Snow

MALTA –Singoli: Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man

NORVEGIA- Singoli: Raske briller Opera Version- Nicolay Ramm, The Norwegian Radio Orchestra

Album:Sucker punch – Sigrid

PAESI BASSI- Singoli: Rompe-Priceless, Frenne &Murda

Album:Francis- Frenna

POLONIA- Singoli:Freed From Desire- DRENCHILL feat. Indiiana

Album: Widmo-Problem

PORTOGALLO- Singoli: Tou Bem-ProFJam ft Lhast

Album: #FFFFFF – ProFJam

REPUBBLICA CECA- Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Bohemian Rhapsody– Colonna Sonora Originale

ROMANIA- Singoli:Luna- Carla’s dream (nazionali)/Nothing breaks like a heart- Mark Ronson & Miley Cyrus (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Love & Lover – Leonid Rudenko feat. Alina Eremia & Dominique Young Unique

SAN MARINO:Nothing breaks like a heart- Mark Ronson & Miley Cyus

SERBIA- Singoli: Linja- Teodora (slavi)/Giant- Calvin Harris ft Rag’n bone man ( (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Sucker -Jonas Brothers

Album: Dovi, dopo-Kali

SLOVENIA- Singoli: Sebi- Zala Kralj & Gaspar Santl (nazionali)/Sweet but psycho- Ava Max (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Contando lunares- Don Patricio & Crus Cafunè

Album:Ira dei -Mago de Oz

SVEZIA- Singoli: Too late for love- John Lundvik

Album:Sunnanvind-Mares

SVIZZERA: Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Le monde des enfoirés – Les enfoirés

UCRAINA- Singoli: Siren Song – Maruv

UNGHERIA: Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Luxusnyomor- Leander Kills

