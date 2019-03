Ricerca per:

Il cantante tenta in tutti i modi di trovare qualche contatto umano anche attraverso la radio. Alla fine riesce a trovare una ragazza: i due organizzano così un appuntamento romantico. Peccato che la ragazza si riveli solo un sogno di Misha. Questa è la storia di un ragazzo che non riesce a lasciar andare il passato che viene rivissuto attraverso gli incubi.

L’azione di Pod Oknami (ovvero sotto le finestre), l’ultimo suo singolo, si svolge in una città svuotata dopo un disastro su larga scala. Sparsi ovunque vi sono volantini sull’evacuazione di emergenza e grattacieli fatiscenti si ergono con finestre rotte. Quasi tutti gli esseri viventi sono morti, nessun essere umano, animale o pianta. Nella città non c’è più nessuno tranne Misha.

Misha Marvin , artista russo di origini ucraine classe ’89, ha da poco pubblicato un brano pop sentimentale con una videoclip veramente originale. Stiamo parlando di un cantante affermato in patria: anche se ancora nessun album, la sua carriera è costellata di singoli. Peremotay (tr. riavvolto) tra l’altro è stato realizzato con la collaborazione di Emma M di cui vi avevamo già parlato.

“Pod Oknami”, il nuovo singolo di Misha Marvin in una città devastata

