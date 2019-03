“Stone cold”, ecco il nuovo singolo di Cesar Sampson

A quasi un anno di distanza dal suo terzo posto all‘Eurovision Song Contest 2018, a sorpresa, con il brano “Nobody but you”, premiato dalle giurie come il miglior brano e da 9 milioni di streaming su spotify, esce “Stone cold”, il secondo singolo di Cesar Sampson, l’interprete anglo-austriaco nipote d’arte: sua zia è infatti Helen De Macque, meglio nota come Pepsie, del celebre duo anglo-caraibico (di Saint Lucia) Pepsie and Shirley, che negli anni 80.

Più attivo come autore, parte di quel team denominato Symphonics, che negli ultimi anni ha firmato diversi successi eurovisivi, Sampson è anche un ex istruttore di fitness ed ex lavoratore delle imprese no-profit di cooperazione sociale, come operatore sociale per le persone con disabilità, ed è all’esordio da solista dopo una carriera come paroliere, vocalist e corista per diversi big austriaci del circuito alternativo.

Il singolo, che esce per una major è parte del suo primo EP, che porta il titolo del brano eurovisivo ed anche in questo caso le firme sono le stesse del brano eurovisivo, ovvero il suo team: Borislav Milanov, Joacim Persson, Sebastian Arman e Alex Vargas.

