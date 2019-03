Ricerca per:

Ricerca per:

Ricerca per:

Comincia il rush finale del nostro avvicinamento all’ Eurovision Song Contest 2019 con le puntate di Road to ESC su Radio Stonata, il programma dedicato ai paesi che partecipano all’ Eurovision condotto da Elisabetta Casarin con ospite il nostro responsabile Emanuele Lombardini. Oggi spazio alle Big 5: Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna e ai padroni di casa di Israele. Nel grandangolo, gli artisti eurovisivi della storia di questi paesi e l’Italia. In mezzo e dopo, le consuete news eurovisive.

Road to ESC, Euromusica su Radio Stonata: le canzoni delle Big 5 e di Israele

Powered by WordPress | Theme by The Bootstrap Themes