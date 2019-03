“Che vita è”, il primo inedito della Tekemaya’s Band

Ritroviamo un* interprete che sta davvero scalando le tappe. Si tratta di Tekemaya, al secolo Francesco Bovino, la drag singer che l’Italia ha conosciuto a The Voice 2018 e che da tempo anima non solo le notte LGBT della Puglia e del sud Italia ma che di recente è stata anche protagonista sia al Roma Pride, di cui ha cantato la sigla ufficiale (ne avevamo parlato qui) e poi anche a Domenica In vincendo una delle puntate di ‘Una canzone per mara’.

Esce adesso “Che vita è”, il primo inedito di Tekemaya e della sua band, scritto parole e musica da H.E.R, ovvero Erma Pia Castriota, la violinista e e cantautrice che ha suonato con tanti big (Battiato e De Sio tutti), della quale avevamo parlato di recente. Sound retrò, che caratterizza gran parte delle produzioni della drag singer e del suo gruppo e le splendide location nella Puglia (fra Lecce, Matino e Galatina) per il video. La Tekemaya’s Band vede alle tastiere Matteo Luceri, alla batteria Mattia Martino e al sassofono Antonio Stefanizzi. Molto bello e che dire… adesso aspettiamo il primo album.

Ci piace parlarne, di Tekemaya. Prima di tutto perchè è brav*, perchè è un* cantante e non solo un personaggio. E poi perchè in questi giorni oscuri, nei quali sta per andare in scena un congresso mondiale oscurantista, su famiglia, donna e diritti civili, c’è ancora tanto bisogno lasciare testimonianza. Noi siamo per i diritti civili, perchè un paese moderno non può fare finta di niente e questo è il nostro modo per testimoniarlo.

