“Don’t call me up”, arriva Mabel, la figlia d’arte che va alla conquista dell’Europa

Il brano è già arrivato nelle nostre radio e sta rapidamente scalando le classifiche europee. Lei si chiama Mabel Mc Vey ed ha una mamma famosissima, la cantante svedese Neneh Cherry, protagonista della scena mondiale negli anni 80 e 90. “Don’t call me up” è il singolo con cui si sta facendo conoscere, firmato fra gli altri anche da Steva Mac, produttore per numerosi artisti pop contemporanei.

Il brano, che accompagna il repackaging del mixtape d’esodio “Ivy to roses”, è già disco d’argento nel Regno Unito (200.000 copie) e in top 5 diversi paesi nordeuropei e non solo: è anche al numero 2 dei ‘dischi caldi’ di Billboard negli Usa. La ragazza, che ha nazionalità britannica, fra l’altro è stata anche nominato ai Brit Awards, nella categoria dei migliori esordienti ed ha vinto MTV Brand New.. Mabel sta emergendo a livello internazionale in questo periodo, ma non è per nulla un esordiente.

“Finders keepers” del 2017, vinse il disco di platino, come anche “My lovers” eseguita insieme con Not3S. A breve dovrebbe uscire il primo lavoro completo, al quale l’artista sta lavorando, ma le premesse sono ottime. Nel frattempo si è tolta lo sfizio di aprire il tour europeo di Harry Styles ex One Direction.

Mi piace: Mi piace Caricamento...