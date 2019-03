“Héroes”, Bustamante torna e sale subito in vetta alla classifica

Di David Bustamante abbiamo parlato poco su queste colonne ed è il caso di rimediare perchè si tratta di uno dei nomi prominenti del pop spagnolo, sia per vendite (15 dischi di platino) che per popolarità nel mondo latino. Lo facciamo presentando “Héroes“, il singolo che accompagna l’album “Héros en tiempo de guerra”, il suo nuovo lavoro, già primo in classifica come tutti i suoi precedenti.

Lanciato dalla prima storica edizione di Operacion Triunfo in Spagna, è stato poi parte del corso che nel 2002 ha accompagnato sul palco di Tallin Rosa Lopez con “Europe’s Living a Celebration”, sia l’artista che gli altri coristi erano ex partecipanti del talent show. Ma da allora la sua carriera è decollata, fino a farlo diventare una delle certezze del pop spagnolo. Nel disco c’è fra l’altro un altro singolo interessante, “Desde que te ví“, bachata intepretata con Ana Guerra, astro nascente della musica spagnola

Presenza costante delle classifiche e delle radio, ha in carniere anche una lunga serie di successi soprattutto in Venezuela ed il Messico e diversi tour di ottimo successo. E naturalmente apparizioni televisive come ospite nelle successive versioni del talent show che lo ha lanciato. Merita un ascolto anche “Lo pide el alma” del 2017.

