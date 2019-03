Stasera scatta il serale di Amici edizione 18: in gara anche l’ex Sanremo Giordana Angi

Prende il via stasera alle ore 21.20 su Canale 5 la diciottesima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi. Come di consueto, questo sito non seguirà passo passo il talent show, ma apriamo una finestra sui protagonisti in avvio dello show che fra 7 puntate sceglierà il vincitore.

Sul fronte canto, spiccano due nomi: uno per l’eliminazione durante il daytime, ovvero Alessandro Casillo, vincitore nel 2012 della sezione Giovani di Sanremo con “E’ vero”; un’altra per la presenza, vale a dire Giordana Angi, la cantautrice italo-francese in gara anch’essa a Sanremo sezione giovani, nella stessa edizione con “Incognita poesia” e autocandidatasi allora per l’Eurovision (fra l’altro a Sanremo fu battuta proprio da Casillo). Alberto Urso invece viene da Ti lascio una canzone. Eliminato al daytime anche Giacomo Eva, che per Amici aveva rinunciato a Sanremo

Come sempre ci concentriamo sui cantanti, ma merita una citazione anche un ballerino, Umberto Gaudino, che passa dall’essere coach a Ballando con le stelle ad artista in gara ad Amici nella sezione latinoamericani.

In gara anche un cubano, il ballerino Rafael Quendit Castro, mentre nonostante il nome slavo la cantante Tish, al secolo Tijana Boric, è italinissima, di Gorizia.

Novità fra i coach: Rudy Zerbi, Stash dei Kolors e Alex Britti per il canto, Alessandro Celentano, Valentina Peparini e l’olandede Timor Steffens per il ballo. Direttori artistici Riky Martin e il tenore Vittorio Grigolo, una delle giovane eccellenze italiane nel mondo

SQUADRA BIANCA: cantanti Ludovica Caniglia, Giordana Angi (cantautrice), Mameli (cantautore), Alvis (rapper), ballerini Rafael Quendit Castro (classico) e Umberto Gaudino (latino)

SQUADRA AZZURRA: cantanti Alberto Urso (lirico), Tish , Jefeo (rap), ballerini Mowgly (break dance), Valentina Vernia (hip hop), Vincenzo Di Primo (classico)

Per tutti, già pronta una opzione discografica: Alberto Urso ha scelto l’etichetta Polydor Records (Universal) -(tra Polydor Records (Universal) e Sony music Italy)-, Giordana Angi ha scelto Virgin Records (Universal) -(tra Virgin Records (Universal), BMG Italia e Sony Music Italy)-, Mameli ha ricevuto 3 proposte discografiche da Polydor Records, Sony Music Italy, Warner Music Italy, così come Jefeo da Virgin Records, Sony Music Italy, Warner Music Italy, per Tish è giunta una proposta da Sony Music Italy e per Alvis una proposta da Island Records. Per ora senza etichetta Ludovica Caniglia.

