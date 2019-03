Charts: comandano Calvin Harris, Ariana Grande, Ava Max e Lady Gaga

Un quartetto si divide i primi posti: sono Ariana Grande (che comanda anche fra gli album), Lady Gaga, Calvin Harris e Ava Max. Sono principalmente loro darsi battaglia per il titolo di singolo più venduto in Europa.

ALBANIA:Singoli: Kce- Tayna

Album: United state of Albania- Mc Kresha& Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Wir ticken – Capital Bra

Album: Ya hero Ya mero – Mero

BELGIO- Singoli:Giant – Calvin Harris & Rag ‘n Bone Man(Fiandre)/ Au dd – PNL (Vallonia)/Abschied – Die Ärzte (Germanofono)

Album:Likeme Seizoen 1 – Likeme Cast (Fiandre) /Destin- Ninho (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Perfect- Alma

CIPRO – Singoli: 7 rings – Ariana Grande

CROAZIA- Singoli:Voli me – Petar Graso (nazionali)/Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man(internazionali)

Album: Halo- Severina (nazionali)/Zeljko Joksimovic – Zeljko Joksimovic (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Forevigt – Hans Philip

ESTONIA – Singoli:7 rings – Ariana Grande

FINLANDIA- Singoli:Ikuinen Vappu – JVG

Album:Ville Valo & Agents – Ville Valo & Agents

FRANCIA- Singoli:Gutte d’eau – Ninho

Album: Le monde des enfoirés – Les enfoirés

GERMANIA –Singoli: Cherry Lady- Capital

Album: Morgenstud- Schiller

GRAN BRETAGNA- Singoli:Someone you loved- Lewis Capaldi

Album: Coming home to you – Michael Ball

GRECIA- Singoli:Mama? – Ypo, Sin Boy, Mad Clip(nazionali) / Con calma- Daddy Yankee ft Snow(Internazionali)

Album: A star is born – Colonna Sonora Originale

IRLANDA- Singoli:Someone you loved- Lewis Capaldi

Album: Wasteland baby – Hozier

ISLANDA- Singoli:Hatrid mun sigra – Hatari

Album: Floni 2 – Floni

ISRAELE: Singoli: Yasu – Satik e Ben El Tavori, Eden Ben Zaken e Steffen Lager (nazionali) /7 rings – Ariana Grande (internazionali)

ITALIA-Singoli: Con calma- Daddy Yankee ft Snow

Album:Dove non arrivano gli occhi- Rkomi

LETTONIA- Singoli:Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man

LITUANIA- Singoli: Dancing with a stranger- Sam Smith ft Normani

LUSSEMBURGO- Singoli: Con calma- Daddy Yankee ft Snow

MALTA –Singoli: Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man

NORVEGIA- Singoli: Raske briller Opera Version- Nicolay Ramm, The Norwegian Radio Orchestra

Album:Thank U, next – Ariana Grande

PAESI BASSI- Singoli: Rompe-Priceless, Frenne &Murda

Album:Francis- Frenna

POLONIA- Singoli:Freed From Desire- DRENCHILL feat. Indiiana

Album: Planzse – Jan Rapowanie & Nocny

PORTOGALLO- Singoli: Tou Bem-ProFJam ft Lhast

Album: A invenção do dia claro- Capitao Fausto

REPUBBLICA CECA- Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Bohemian Rhapsody– Colonna Sonora Originale

ROMANIA- Singoli:Luna- Carla’s dream (nazionali)/Nothing breaks like a heart- Mark Ronson & Miley Cyrus (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Love & Lover – Leonid Rudenko feat. Alina Eremia & Dominique Young Unique

SAN MARINO:Certe donne brillano- Ligabue

SERBIA- Singoli: Rane – Anastasija (slavi)/Sweet but psycho- Ava Max ( (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:7 rings – Ariana Grande

Album: Dovi, dopo-Kali

SLOVENIA- Singoli: Sebi- Zala Kralj & Gaspar Santl (nazionali)/Sweet but psycho- Ava Max (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Contando lunares- Don Patricio & Crus Cafunè

Album:Rebobinando – Camela

SVEZIA- Singoli: Too late for love- John Lundvik

Album:After us – Weaping willows

SVIZZERA: Singoli: Wir ticken – Capital Bra

Album:Ya hero Ya mero – Mero

UCRAINA- Singoli: Siren Song – Maruv

UNGHERIA: Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Árnyék és fény- Kowalski Meg a vega

Mi piace: Mi piace Caricamento...