Il ritorno di Stephanie Heinzmann, con collaborazioni importanti

Della cantautrice svizzera Stephanie Heinzmann ci siamo interessati su queste colonne spesso e volentieri, dagli anni dell’esordio con “Like a bullet”, subito dopo la vittoria nel talent show di Stefan Raab, il talent scout della tv tedesca, sino ad una serie di percorsi musicali a dire il vero un po’ a fasi alterne (Qui il singolo “On fire” e qui invece “Diggin in the dirt“), che non sempre hanno reso giustizia al talento che questa artista ha dimostrato di avere.

A 30 anni, oggi è un nome consolidato delle classifiche e delle radio, non solo svizzere: già giudice a The Voice of Switzerland e Popstar in Germania, ha appena pubblicato l’album “All we need is love“, quattro anni dopo il precedente “Chance of rain”, accompagnato da questo ottimo singolo “You get me”. Un lavoro scritto in gran parte da lei, con poche eccezioni, come “Shadows”, firmato da team svedese Symphonics e “Build a house”, che la vede mettere la voce sui beat di Alle Farben.

