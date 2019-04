Download e airplay: Calvin Harris comanda, salgono Dermot Kennedy e Lewis Capaldi

Ancora settimana importante per Calvin Harris, che mantiene tre primati su quattro, ma salgono Lewis Capaldi e Dermot Kennedy, dei quali avevamo parlato.

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1. Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man (GBR)

2. Sweet but psycho- Ava Max

3. Nothing Breaks Like a Heart- Mark Ronson ft Miley Cyrus (GBR)

4. Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

5. High Hopes- Panic! At the disco

6. Dancing with a Stranger- Sam Smith & Normani (GBR)

7. 7 rings – Ariana Grande

8. Speechless- Robin Schulz ft Erika Sirola (GER/FIN)

9. Walk me home – Pink

10.Sucker- Jonas Brothers

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1. Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man (GBR)

2. Nothing Breaks Like a Heart- Mark Ronson ft Miley Cyrus (GBR)

3. Dancing with a Stranger- Sam Smith & Normani (GBR)

4. Speechless- Robin Schulz ft Erika Sirola (GER/FIN)

5. Someone you loved – Lewis Capaldi (GBR)

6. Fading – Alle Farben ft Ilira (GER/SUI)

7. Power over me – Dermot Kennedy (IRL)

8. Hold my girl- Goerge Ezra (GBR)

9. Without me – Halsey (GBR)

10. Say my name- David Guetta ft Bebe Rhexha, J Balvin (FRA)

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1. Sweet but psycho- Ava Max

2. Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man (GBR)

3. Nothing Breaks Like a Heart- Mark Ronson ft Miley Cyrus (GBR)

4. 7 rings- Ariana Grande

5. Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

6. High Hopes- Panic! At the disco

7. Dancing with a stranger – Sam Smith & Normani (GBR)

8. Con calma- Daddy Yankee ft Snow

9. Speechless- Robin Schulz ft Erika Sirola (GER/FIN)

10.Calma- Pedro Capò

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1. Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man (GBR)

2. Nothing Breaks Like a Heart- Mark Ronson ft Miley Cyrus (GBR)

3. Dancing with a stranger – Sam Smith & Normani (GBR)

4. Speechless- Robin Schulz ft Erika Sirola (GER/FIN)

5. Don’t call me up- Mabel (GBR)

6. Fading – Alle Farben ft Ilira (GER/SUI)

7. Power over me – Dermot Kennedy (IRL)

8. Love someone- Lukas Graham (DAN)

9. Someone you loved – Lewsi Capaldi (GBR)

10. Wolke 10 – Mero (GER)

