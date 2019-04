Ricerca per:

Seconda tappa del nostro avvicinamento all’ Eurovision Song Contest 2019 con le puntate di Road to ESC su Radio Stonata , il programma dedicato ai paesi che partecipano all’ Eurovision condotto da Elisabetta Casarin con ospite il nostro responsabile Emanuele Lombardini. Oggi spazio alle cinque sorelle del Nord:Danimarca, Islanda, Finlandia, Norvegia e Svezia e e all’Irlanda. Nel grandangolo, gli artisti eurovisivi della storia di questi paesi e l’Italia. In mezzo e dopo, le consuete news eurovisive.

Road to ESC, Euromusica su Radio Stonata: le cinque sorelle del Nord e l’Irlanda

