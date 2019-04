Arcadian, dai concerti in metropolitana al grande pubblico

Dalla metropolitana di Parigi alle classifiche. La storia degli Arcadian è curiosa e singolare. Si conoscono in uno dei distretti della capitale francese ed è lì che cominciano a mettere insieme la loro musica e come gavetta hanno proprio la metro, dove suonano per i viaggiatori e tantissimi bar parigini. Sino alla scelta comune ormai a tanti di cominciare a guadagnare la visibilità tramite youtube.

Il passo fino alla partecipazione in gruppo a The Voice France è breve ed è nel talent show che la Francia li conosce. Nella squadra capitanata da Mika crescono e si mettono in evidenza per le loro sonorità che costeggiano il folk, arrivando sino in semifinale: subito dopo arriva il primo album.

Oggi ne parliamo perchè a due anni di distanza dal loro debutto esce “Bonjour merci”, il singolo che accompagna il nuovo lavoro, attualmente in preparazione e conclude un ciclo di 50 concerti tra Francia e Svizzera. Ascoltate anche “Folie arcadien”, il singolo d’esordio e “Ton combat”

