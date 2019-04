“Shadow works”, il ritorno di Kerli nel segno di EDM e dubstep

Torna una delle artiste più innovative degli ultimi anni e undici anni dopo il suo esordio, dà alle stampe il secondo lavoro completo (dopo il primo, soltanto tre EP). Parliamo di Kerli, che l’Italia, come il resto d’Europa conobbe nel 2008 per la hit “Walking on air”, poi due anni fa prese parte, senza successo alle selezioni del suo paese, l’Estonia, per l’Eurovision, con il brano “Spirit animal”, del quale parlammo qui. (e qui parlammo di quello seguente)

Ora torna con una nuova immagine, ancora più algida, ed un lavoro, “Shadow works”, realizzato in collaborazione con Lester Mendez, autore e produttore statunitense vincitore di un Grammy Award. “Savages“, la canzone che accompagna questo album, un tripudio di EDM e dubstep, che va molto oltre il mainstream. Un album, quello appena uscito, che comprende al suo interno anche i singoli usciti negli anni precedenti, compreso quello eurovisivo e la rilanciano a livello internazionale.

Subito dopo questo singolo sono usciti anche “Better” e “Legends“, anche questi a tutto EDM Una bella ripartenza per questa artista alternativa che dopo l’ottimo esordio non è riuscita più a raccogliere i consensi ed il successo che le sue produzioni meriterebbero.

