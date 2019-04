Charts: tengono Ariana Grande e Calvin Harris, fra gli album spicca Billie Eilish

La sorpresa della settimana è il primo album della giovanissima- appena diciottenne – Bille Eilish “When we all fall asleep, where do we go?”, lanciatissimo in vetta in diversi paesi europei.

ALBANIA:Singoli: Çifteli- Melinda

Album: United state of Albania- Mc Kresha& Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Wir ticken – Capital Bra

Album: Ya hero Ya mero – Mero

BELGIO- Singoli:Giant – Calvin Harris & Rag ‘n Bone Man(Fiandre)/ Au dd – PNL (Vallonia)/DEmain c’est toi – Zaz(Germanofono)

Album: When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish(Fiandre) /Destin- Ninho (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Perfect- Alma

CIPRO – Singoli: 7 rings – Ariana Grande

CROAZIA- Singoli:Voli me – Petar Graso (nazionali)/Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man(internazionali)

Album: Halo- Severina (nazionali)/ A star is born – Colonna sonora originale (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Paris – Lord Siva ft Vera

Album:A star is born – Colonna Sonora Originale

ESTONIA – Singoli:7 rings – Ariana Grande

FINLANDIA- Singoli:Ikuinen Vappu – JVG

Album:No More Hollywood Endings- Battle Beast

FRANCIA- Singoli:Gutte d’eau – Ninho

Album: Au dd – PNL

GERMANIA –Singoli: Deutschland- Rammstein

Album: Fier- Colucci

GRAN BRETAGNA- Singoli:Someone you loved- Lewis Capaldi

Album: When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

GRECIA- Singoli:Mama? – Ypo, Sin Boy, Mad Clip(nazionali) / 7 rings – Ariana Grande (Internazionali)

Album: A star is born – Colonna Sonora Originale

IRLANDA- Singoli:Someone you loved- Lewis Capaldi

Album: Wasteland baby – Hozier

ISLANDA- Singoli:Always Remember Us This Way- Lady Gaga

Album: KBE kynnir: DÖGUN- Herra Hnetusmjör & Huginn

ISRAELE: Singoli: Mshhu tub– Yishai Levi e Shir Levi (nazionali) /Con calma – Daddy Yankee ft Snow (internazionali)

ITALIA-Singoli: E’sempre bello- Coez

Album:E’sempre bello- Coez

LETTONIA- Singoli:Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man

LITUANIA- Singoli: Dancing with a stranger- Sam Smith ft Normani

LUSSEMBURGO- Singoli: Con calma- Daddy Yankee ft Snow

MALTA –Singoli: Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man

NORVEGIA- Singoli: Raske briller Opera Version- Nicolay Ramm, The Norwegian Radio Orchestra

Album:Thank U, next – Ariana Grande

PAESI BASSI- Singoli: Gimma -Joysilvio

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

POLONIA- Singoli:Freed From Desire- DRENCHILL feat. Indiiana

Album: Montana Max- W.E.N.A

PORTOGALLO- Singoli: Tou Bem-ProFJam ft Lhast

Album: A invenção do dia claro- Capitao Fausto

REPUBBLICA CECA- Singoli: Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Bohemian Rhapsody– Colonna Sonora Originale

ROMANIA- Singoli:Luna- Carla’s dream (nazionali)/Later bitches – The Prince Karma (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Love & Lover – Leonid Rudenko feat. Alina Eremia & Dominique Young Unique

SAN MARINO:Certe donne brillano- Ligabue

SERBIA- Singoli: Rane – Anastasija (slavi)/Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man( (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Len tak sa tu stíšim- Sima Martausova

Album:Len tak sa tu stíšim- Sima Martausova

SLOVENIA- Singoli: Luna – Nika Zorjan & Jonathan Haller (nazionali)/Sweet but psycho- Ava Max (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Contando lunares- Don Patricio & Crus Cafunè

Album:Nuclear- Leiva

SVEZIA- Singoli: Vindara pa mars- Hov 1

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

SVIZZERA: Singoli: Cherry lady– Capital Bra

Album:All we need is love – Stephanie Heinzmann

UCRAINA- Singoli: Siren Song – Maruv

UNGHERIA: Singoli:Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper

Album:Árnyék és fény- Kowalski Meg a vega

