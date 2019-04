“Enfant du vent”, ecco il nuovo magico album di Cécile Corbel

Preparatevi ad immergervi in un mondo fantastico pieno di colori e suoni, un viaggio immaginario in mezzo a culture e creature particolari. Questo è in breve Enfant du vent (ovvero, il Bambino del Vento) il nuovo album, uscito il 29 marzo, di Cécile Corbel, cantante e e arpista bretone che potremmo inserire nella categoria della World Music dato che il mescolare più tradizioni musicali sembra essere una sua cifra significativa. Possiamo infatti trovare brani in francese, inglese e persino in giapponese. Sì perché Cécil Corbel, che conta all’attivo ben 8 album, ha un legame particolare con il Giappone avendo realizzato la colonna sonora di Arrietty, il mondo segreto sotto il pavimento per conto del famoso studio Ghibli. Di questa ne ha realizzato anche una versione italiana.

Anche in Enfant du Vent possiamo ammirare il giapponese con Sayonara No Natsu (Arrivederci estate) realizzato con Misaki Iwasi, un delicato duetto nostalgico. Un altro brano che merita sicuramente di essere ascoltato è Le Bal des Chats (Il Ballo dei Gatti), una allegra ballata di gatti con forti sonorità celtiche.

Con Vent Frois (Vento Fresco) invece ci sembra di essere letteralmente trasportati da una freschezza unica grazie anche ad un bellissimo coro e ad animazioni che impreziosiscono il brano.

Infine Petit Fantôme (Piccolo Fantasma), una traccia veramente commovente che parla di una mamma che immagina di parlare con il suo bambino fantasma. Prendimi tra le tue braccia, Rimani almeno fino all’alba, Oh, fino all’alba.

Quello che più emerge da questi brani è la grande capacità di Cécile Corbel di trattare anche temi tristi, quali la morte, senza pesare sull’ascoltatore grazie alla spensieratezza tipica del mondo immaginario dei bambini, quella che in fondo non dovremmo mai perdere.

Per il tour sono previste tappe in Germania, Giappone e Francia naturalmente. Purtroppo niente Italia…

