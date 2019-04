“Demain c’est toi”, il lato dolce e romantico di Zaz

A fine 2018 l’avevamo ritrovata con, “Que vendrà” un singolo dal sapore latino e gitano, che ricordava molto le sonorità di Manu Chao, adesso ecco Zaz in una versione dolce e romantica: “Demain c’est toi” è il secondo singolo estratto da Effet miroir, il nuovo album della cantautrice, già 100.000 copie (disco di platino) in Francia e 300.000 nel mondo.

Per lei una carriera lanciatissima. Un tour partito a Febbraio che la sta portando in diverse tappe in giro per l’Europa e anche, giusto per certificare la ormai raggiunta popolarità sul suolo francese, il debutto come attrice in una commedia musicale, interpretando nientemeno che il ruolo di Edith Piaf.

Pochi fronzoli, pian o e voce per esaltare il suo particolarissimo timbrico e la conferma di una versatilità autoriale ed interpretativa notevolissima. Il brano intanto, sta già scalando sia le classifiche di vendita che quelle dell’airplay.

