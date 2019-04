“Hold your head up”, Anna Rossinelli torna in grande spolvero

Anna Rossinelli è uno degli esempi più lampanti di come l’Eurovision Song Contest lanci carriere. Nel 2011, quando le riuscì l’impresa di riportare in finale la Svizzera dopo tanti anni di assenza, con la divertente “In love for a while”, era la sconosciuta cantante di un gruppo, gli Anne Claire. Da allora la sua carriera, che la vede oggi esibirsi nella stessa formazione, che però porta il suo nome, è decollata ed oggi la cantante di lontane origini italiane è una artista di primo livello in Patria.

Cinque album sempre in top 10, due al primo posto, fra cui quello appena uscito, “White garden”, che è accompagnato dal bel singolo “Hold your head up”, che trovate qui sotto e che ce la propone in versione melodica e cantautorale. Noi ce n’eravamo interessati l’ultima volta in occasione del suo rientro, con primato, con l’album “Mary Lou”.

Oggi 32enne, la cantante di Basilea ha saputo ritagliarsi uno spazio ben chiaro e definito nell’etere nazionale, ma le sue sonorità sono decisamente internazionali. Anche il suo precedente lavoro,Takes Two to Tango aveva ottimi singoli, su tutte “Shine in the light”, inno svizzero dei Giochi olimpici invernali del 2014.

