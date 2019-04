Un collettivo di artisti indipendenti italiani e la loro bella cover di “Africa” dei Toto

Vogliamo dare spazio in questo nostro blog ad un bel gruppo di artisti emergenti italiani. Nomi di non grande notorietà ma tutti con una buona carriera alle spalle. In questi giorni sta girando un loro progetto che li vede coverizzare una delle canzoni pop più belle di sempre, vale a dire “Africa” dei Toto, successo internazionale del 1982. Lo facciamo perchè una delle linee di questo sito è farvi conoscere anche quello che c’è di bello e non passa nelle radio. E questa cover a noi piace moltissimo.

Scopriamo quindi i componenti del collettivo. Gli artisti sono: il cantautore torinese Denis Potenza; la lecchese Mara Bosisio, già vincitrice di un Leone d’Argento al Festival Internazionale di Venezia per la partecipazione alla realizzazione della colonna sonora del cortometraggio “30 dosi”; il cantautore e autore di testi torinesi Federico Rankin; i torinesi Felix Ensemble, collettivo di archi di formazione classica che si esibisce nelle strade di Torino e non solo; Samuele Noè, di Moncalieri, che alterna la musica agli studi di medicina; il cantautore anch’esso torinese Fabio Colosimo; il bassista di Tradate Daniele Fioramonte; il duo, anche questo torinese degli L.A. Woods, “duo acustico e busking band”. Il video è realizzato da Alan Garavaglia.





