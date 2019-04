Charts: Bille Eilish protagonista fra gli album, Mabel scala paesi fra i singoli

Bille Eilish è la grande protagonista di questa settimana: il suo album “When we all fall asleep, where do we go?” sta rapidamente conquistando moltissimi primi posti in Europa. Scala posizioni il singolo di Mabel “Don’t call me up”.

ALBANIA:Singoli: Çifteli- Melinda

Album: United state of Albania- Mc Kresha& Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Cherry Lady – Capital Bra

Album: When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

BELGIO- Singoli:Giant – Calvin Harris & Rag ‘n Bone Man(Fiandre)/ Au dd – PNL (Vallonia)/Shallow – Lady Gaga & Bradley Cooper (Germanofono)

Album: #Likeme seizoen 1 – #Like me Cast (Fiandre) /Deux freres – PNL (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Perfect- Alma

CIPRO – Singoli: 7 rings – Ariana Grande

CROAZIA- Singoli:Voli me – Petar Graso (nazionali)/Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man(internazionali)

Album: Halo- Severina (nazionali)/The healing game- Van Morrison (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Paris – Lord Siva ft Vera

Album:Sange fra forste sal – Kim Larsen

ESTONIA – Singoli:Don’t call me up- Mabel

FINLANDIA- Singoli:Ikuinen Vappu – JVG

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

FRANCIA- Singoli:Gutte d’eau – Ninho

Album: Au dd – PNL

GERMANIA –Singoli: Samra – Harami

Album: Mosaik- Andrea Berg

GRAN BRETAGNA- Singoli:Someone you loved- Lewis Capaldi

Album: When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

GRECIA- Singoli:Mama? – Ypo, Sin Boy, Mad Clip(nazionali) / 7 rings – Ariana Grande (Internazionali)

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

IRLANDA- Singoli:Someone you loved- Lewis Capaldi

Album: Wasteland baby – Hozier

ISLANDA- Singoli:Always Remember Us This Way- Lady Gaga

Album: Space Cowboy- Kacey Musgraves

ISRAELE: Singoli: Ekhshiu hlb fsukh – Benaia- Barabi (nazionali) /Con calma – Daddy Yankee ft Snow (internazionali)

ITALIA-Singoli: Calma – Pedro Capò (Farruko rmx)

Album:Colpa delle favole-Ultimo

LETTONIA- Singoli:Old town road – Lil Nas X

LITUANIA- Singoli: Don’t call me up- Mabel

LUSSEMBURGO- Singoli: Con calma- Daddy Yankee ft Snow

MALTA –Singoli: Someone you loved – Lewis Capaldi

NORVEGIA- Singoli: Old town road – Lil Nas X

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

PAESI BASSI- Singoli: Allang al niet meer – Boef

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

POLONIA- Singoli:Forgive Me Friend- Smith & Thell feat. Swedish Jam Factory

Album: Milosc, szmaragad i krokodyl –

PORTOGALLO- Singoli: Bairro-Wet Bad Gang

Album: Paris. Lisboa – Salvador Sobral

REPUBBLICA CECA- Singoli: Bad guy- Billie Eilish

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

ROMANIA- Singoli:Luna- Carla’s dream (nazionali)/Later bitches – The Prince Karma (internazionali)

RUSSIA- Singoli: LAu Au – Filatov& Karas

SAN MARINO:Soldi- Mahmood

SERBIA- Singoli: Prevarena- Sasa Kovacevic (slavi)/Giant- Calvin Harris & Rag’n Bone Man( (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Bad guy- Billie Eilish

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

SLOVENIA- Singoli: V srce – Natalija Verboten (nazionali)/Sweet but psycho- Ava Max (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Con altura – Rosalia / J Balvin ft El Guincho

Album:Nuclear- Leiva

SVEZIA- Singoli: SOS – Avicii ft Aloe Blacc

Album:When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

SVIZZERA: Singoli: Cherry lady– Capital Bra

Album:Deutschland- Rammstein

UCRAINA- When we all fall asleep, where do we go?- Billie Eilish

UNGHERIA: Singoli:Deutschland- Rammstein

Album:Naphoz Holddal- Kispal es a borz

Mi piace: Mi piace Caricamento...