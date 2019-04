“The Seed”, il nuovo inno alla Natura di Aurora

“Quando l’ultimo albero è stato abbattuto, l’ultimo pesce catturato e l’ultimo fiume avvelenato, ci rendiamo conto che non possiamo mangiare il denaro”. È questo il proverbio indiano che traccia e caratterizza tematicamente The Seed, l’ultimo singolo di Aurora. Non è la prima volta che ne parliamo (la seguiamo dai tempi dell’ottimo esordio ma parlammo anche di “Forgotten love“) e non è un caso perché questa giovane artista norvegese continua a regalarci delle perle. The Seed è un brano che esce proprio in un periodo storico che vede centrale il dibattito sulle condizioni climatiche della Terra e lei riesce a raccontarcelo in maniera tanto straordinaria quanto tragica.

Trasformata in Madre Natura, Aurora cerca con tutte le sue forze di arginare l’inquinamento. Sognare un mondo parallelo dove nulla danneggia. Sognare un mondo parallelo in cui niente fa mai male. Questo è l’invito che lancia al mondo e che risuona in tutto il brano rappresentante la nuova luce del pop contemporaneo.

The Seed è un singolo che farà parte del nuovo album A Different Kind of Human, la cui uscita è prevista per il 7 giugno. Un album particolare perché chiude Infections of a Different Kind dell’anno scorso. Per il tour sono previste varie tappe, specialmente nel proprio paese, ma una anche in Italia.

