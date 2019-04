“Balance ton quoi” consacra l’anno d’oro di Angèle

Nuovo interessantissimo singolo per Angèle Van Laeken, la giovanissima cantante belga che noi seguiamo sin dagli esordi con “La loi de Murphy”. “Balance ton quoi” si lancia lungo la stessa scia di quella “Tout oublier” cantata col fratello Romeo Elvis della quale noi avevamo parlato in anticipo sul successo internazionale e che in Francia ha vinto il disco di diamante, con 50.000.000 di streaming.

Disco di platino anche in Belgio, ha trainato in tutto il mondo francofono l’album d’esordio di Angèle, ovvero “Brol“, album rivelazione dell’anno in Francia e triplo platino tra Francia e Belgio.

Anche questo singolo è partito molto bene in tutti i paesi francofoni: l’artista ventiquattrenne dunque si consacra ormai come nome di punta, anche grazie a questo sound a metà fra la chanson e il pop più classico.

