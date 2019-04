Ricerca per:

Terza tappa del nostro avvicinamento all’ Eurovision Song Contest 2019 con le puntate di Road to ESC su Radio Stonata , il programma dedicato ai paesi che partecipano all’ Eurovision condotto da Elisabetta Casarin con ospite il nostro responsabile Emanuele Lombardini. Oggi spazio al Mediterraneo: Albania, Cipro, Grecia, Malta, Portogallo, San Marino . E al posto del grandangolo, l’intervista a Lia Fiorio, una delle due voci di Radio San Marino per l’Eurovision. E poi tante notizie eurovisive

Road to ESC, Euromusica su Radio Stonata: le entries dal Mediterraneo e l’intervista a Lia Fiorio

