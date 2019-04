“Shania Twain” segna il ritorno della cantautrice danese Aura Dione

Di Aura Dione, cantautrice danese di origini faroesi, spagnole e greche, ci eravamo interessati l’ultima volta nel 2016, ma in realtà la seguiamo sin dagli esordi. In particolare, quella ‘Geronimo’ che vinse moltissimo in Europa, la fece conoscere al grande pubblico.

Oggi, a quasi sette anni di distanza dall’ultimo lavoro completo, l’ex fidanzata del cofondatore di Skype, torna sulla scena musicale con un nuovo singolo interessantissimo, “Shania Twain”, che sicuramente farà parlare per il titolo e che la rilancia sulle sonorità molto pop con le quali aveva conquistato una fetta importante di pubblico europeo. Il brano è un inno- tributo alla donna con l’abito leopardato e un inno moderno sul vivere il momento, lasciando scorrere il passato e continuando ad amare con tutto il cuore.

C’è da dire che dopo gli esordi di “I will love you monday” e della citata ‘Geronimo‘, le vendite sono andate sempre in calo e questo brano, che per adesso esce soltanto in singolo, rappresenta il rilancio sulle scene dopo un periodo di fermo seguito ad una vittoria agli EBBA Awards nel 2007, cinque dischi di platino e una marea di dischi d’oro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...