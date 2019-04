“A new day”: nel nuovo singolo di Anouk omaggio al “Girl Power”

Madre di 6 figli e cantante di successo. A 44 anni Anouk è bella come il sole e non sbaglia un singolo. L’ultimo, si chiama “A new day” ed è dedicato, come le stessa dice ad inizio del video “A coloro che hanno indicato la strada”, alle donne che “Hanno lottato per ciò in cui credevano, diventando un esempio“.

Lanciato nel giorno del suo compleanno, il video del brano la vede vestire i panni delle donne a cui si ispira. Fra loro: Madre Tersa di Calcutta, Frida Kahlo, ma anche Lady Diana,Oprah Winfrey Audrey Hepburn, Frida Kahlo, Nefertiti e Serena Williams. In Europa, Anouk è scomparsa dopo il successo di “Nobody’s wife” del 1997, salvo ricomparire per riportare i Paesi Bassi in finale all’Eurovision 2013 con “Birds”, ma in patria non sbaglia un colpo.

Tutti i suoi album sono arrivati in testa alla classifica e questo singolo, che segue quello uscito a febbraio, “Million dollar”, firmato dagli stessi autori di “Birds” anticipa il nuovo lavoro che dovrebbe uscire entro questo anno. Nel frattempo però questo omaggio al girl power, ce la conferma sui livelli altissimi ai quali ci ha abituati.

