La nostra Buona Pasqua con “Scalo a grado” di Franco Battiato

Come tradizione, il nostro sito non si ferma nemmeno per le festività, anche se come sempre, ci concediamo una deviazione dall’attualità per farvi ascoltare qualcosa ‘in tema’. Abbiamo scelto di darvi la Buona Pasqua con una canzone ambientata proprio nel giorno di Pasqua, ovvero ‘Scalo a grado” di Franco Battiato, contenuto nell’album “L’arca di Noè” del 1982.

Una canzone che a suo modo descrive la partecipazione al rito pasquale, sottolineando l’attenzione della gente ai formalismi, piuttosto al comportamento da cristiani che dovrebbe tenere. Un pò come adesso, con il Vangelo, i rosari ed il presepe branditi a mò di arma, da chi nei pensieri, negli atteggiamenti e in tanto altro, tradisce poi il vero significato del messaggio cristiano. A chi crede, Buona Pasqua perchè la Resurrezione, la Luce di Dio che salva il Mondo, dia la spinta nella vita di tutti i giorni e sia mano sicura che accompagna.

Per tutti, che il giorno di Pasqua sia un modo per staccare la spina dai problemi quotidiani e poi ripartire di slancio.

La rubrica delle classifiche torna domani, lunedì dell’Angelo

